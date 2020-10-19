كورونا يتفشى في الرجاء.. 7 حالات إصابة جديدة بعد مباراة الزمالك

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، اليوم الاثنين، اكتشاف 7 حالات إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد في الفريق عقب مباراة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأشار الرجاء في بيانه إلى أنه تم اكتشاف 7 حالات إصابة بالفيروس المستجد، منها 6 حالات للاعبين في الفريق، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الفريق من اللاعبين لـ 8 حالات. وجاء بيان الرجاء كالآتي "نتائج المسحة الطبية الخامسة عشر لنادي الرجاء الرياضي: توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح يومه الإثنين مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري. وإثر إجراء ما مجموعه 53 اختبارا، أظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية من بينها 6 حالات لدى اللاعبين، تنضاف للحالتَين المسجلَتَين يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي. وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به."

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