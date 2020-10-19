عقب العودة من المغرب.. إجراء عاجل من مطار القاهرة بشأن بعثة الزمالك

أجرت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مسحة كورونا في مطار القاهرة الدولي وذلك عقب وصولها من المغرب مساء اليوم بعد مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي حسمها الزمالك بهدف دون رد بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء. وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو خوض الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمباراة العودة أمام الرجاء.

ويخوض الزمالك مباراة العودة أمام الرجاء بالقاهرة السبت المقبل.. ويكفيه الفوز بأي نتيجة أو التعادل لحسم التأهل للنهائي الإفريقي.

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