حكم إنجليزي سابق: الرجاء كان يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك

أكد ديرموت جالاجر، الحكم الدولي الإنجليزي السابق، أن الرجاء المغربي، يستحق الحصول على ركلة جزاء أمام الزمالك، خلال مواجهة الفريقين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
وقال الحكم الإنجليزي الدولي السابق، في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "أعتقد أن الرجاء كان يستحق الحصول على ركلة جزاء بعد دفع أحمد عيد لاعب الزمالك بشكل واضح لسفيان رحيمي لاعب الرجاء داخل منطقة الجزاء".
وأضاف: "بالنسبة لحالة لمس الكرة في يد عبد الغني، أعتقد أنها لا تستحق ركلة جزاء خاصة أن يد عبد الغني لم تتحرك والقانون يشير إلى أنه في حالة عدم خروج اليد من محيط الجسم فإن الكرة لا تُحتسب ركلة جزاء".
وتطرق للحديث عن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح الوداد أمام الأهلي:"الوداد بالفعل ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام الأهلي صحيحة خاصة أن الشناوي حارس الأهلي التحم بجسمه مع لاعب الوداد".
وختم حديثه: "ركلة جزاء الأهلي أمام الوداد أيضا كانت صحيحة خاصة أن لاعب الوداد تعمد لمس الكرة بيده التي تحركت خارج إطارها الطبيعي".
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