حذر أحمد حسام ميدو، الأهلي والزمالك، من قوة فريقي الوداد والرجاء المغربيين، وقتالهما لتعويض خسارتهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "أشعر أن هناك فرحة مبالغ فيها بين لاعبي الأهلي والزمالك، وهذا خطأ كبير، فالتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لم يحسم بعد".
وأضاف "الفرق المغربية سوف تقاتل للتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وتعويض خسائر الذهاب لذلك على الأهلي والزمالك أن يقدما نفس الأداء بنفس القوة لحسم التأهل رسميا".
واختتم حديثه، قائلا "نصف مبروك فقط لقطبي الكرة المصرية على الفوز وفي انتظار التأهل الرسمي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".
وكشفت تقارير صحفية عن أن نادي الرجاء المغربي سيطالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباراته أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بداعي وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصف مبروك.. ميدو يحذر الأهلي والزمالك: التأهل لم يحسم بعد والفرحة مبالغ فيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.