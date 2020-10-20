أحمد شوبير: مذهول بسبب كباتن الأهلي.. ومصطفى مالوش علاقة بحاجة.. تفاصيل

دافع الإعلامي أحمد شوبير عن ذاتهِ في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرا حول توسطه لتعيين محمد يوسف مديرا فنيا لفريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "كان سيكون لي الشرف إذا توسط لمحمد يوسف ولكني لم أفعل ذلك ومذهول وحزين من زملائي وكباتن في الأهلي تحدثوا معي حول هذه الشائعات الكاذبة وصدقوها".

وأضاف: "كيف لزملاء عُمر أن يصدقوا الشائعات، وهذه هي النقطة التي أغضبتني، أما الواقعة المتداولة من وحي الخيال وكان من الممكن أن يتحدثوا مع رئيس نادي البنك الأهلي".

واختتم حديثه قائلا: "وما دخل مصطفى شوبير في هذه الشائعات ولماذا يقومون بإقحام اسم مصطفى في كل أزمة.. مصطفى يسير بشكل جيد مع الأهلي ويقدم مستوى مميزا في التدريبات بشهادة الجميع فلماذا تريدون إقحامه في أي أزمة".