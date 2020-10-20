خاص| الإسماعيلي يحصل على توقيع صفقة سوبر

نجح مسئولو نادي الإسماعيلي في الحصول على توقيع لاعب سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الدرويش للموسم المقبل.
وعلم " دوت الخليج"، أن الإسماعيلي حصل على توقيع أحمد مصطفى لاعب نادي جينت البلجيكي والمعار إلي نادي ابها السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن اتفق الطرفان على جميع أمور التعاقد المادية.
وظهر أحمد مصطفى مع نادي الداخلية وخاض تجربة احترف في الدوري البلجيكي ثم عاد مرة أخري للدوري المصري عن طريق بوابة سموحة السكندري، قبل أن يعود للدوري البلجيكي ومنها إلي فريق إبها السعودي.
يذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع رضوان الشريفي لاعب العاصمة الجزائري لمدة 3 سنوات.
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