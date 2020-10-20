أحمد شوبير: مش هساعد حد تاني وحزين من زملائي فى الأهلى

تعجب الإعلامي أحمد شوبير من الشائعات التي تطارده حول توسطهُ لتعيين محمد يوسف مديرا فنيا لفريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز.
وقال شوبير في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار:"أساعد الجميع بحسن نية ولكني لم آتدخل مطلقا لتعيين محمد يوسف مدربا للبنك الأهلي ولو كنت تدخلت كنت سأصرح بذلك لن أخشى أحدا".
وأضاف: "إذا كان البعض يغضب من فكرة مساعدتي لأي شخص فأعلنها اننى لن أساعد أحدا مرة أخرى، ولن أتدخل لأي شخص مرة أخرى إذا كانت مساعداتي تورطني وتجعل الشائعات تطاردني وتطارد نجلي بهذا الشكل".
وختم حديثه قائلا:"مستاء من زملائي السابقين في الأهلي الذين تحدثوا بالشائعات وشاركوا في تداولها".
ونفى شوبير ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن توسطه لمحمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأحمر من أجل توليه تدريب البنك الأهلي.
وكان البنك الأهلي قد أعلن تولي تدريب محمد يوسف المسئولية، بداية من الموسم القادم خلفًا لعيد مرازيق، وذلك عبر مؤتمر صحفي أجراه النادي صباح اليوم.
وقال أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "حاجة غريبة جدا كلام كتير منتشر إني اتوسطت للكابتن محمد يوسف عشان يدرب البنك الأهلي الحقيقة كان نفسي أنال الشرف ده لإن كابتن يوسف مدرب محترم ومكسب لأي فريق".
واختتم: "الحقيقة لم أتدخل مطلقا وكان الأفضل إنكم تسألوا الأفاضل في نادي البنك الأهلي بدل ما تسمعوا كلام شوية سماسرة كدابين".
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