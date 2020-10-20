وتمني غريب في تصريحات هاتفية لفضائية " أاون تايم سبورتس "، عودة الأندية المصرية إلي الريادة الإفريقية من جديد . وأضاف أنه يهدف إلي تحقيق إنجاز جديد يضاف للكرة المصرية خلال خوض أولمبياد طوكيو وتحقيق أهداف الجماهير المصرية. وأشار شوقي غريب إلي مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة ودية بالسعودية نوفمبر المقبل لتأهيل اللاعبين. وتابع:" منتخب البرازيل سيلعب أمام منتخبنا بكامل قوامه الأساسي ".

وواصل:" لم أتواصل مع محمد صلاح بخصوص تواجده مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا ، ولكن سيتم التواصل مع ليفربول بخصوص تواجد الفرعون المصري في أولمبياد طوكيو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوقي غريب: تأهل الأهلي والزمالك للنهائي حدث تاريخي.. وسنتواصل مع ليفربول لتواجد محمد صلاح في أولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.