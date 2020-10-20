لدى معلومات.. ميدو: نية لتأجيل مواجهة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا

أكد أحمد حسام ميدو، أن هناك نية داخل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لتأجيل مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "بعد تأكد وجود 8 حالات مصابة بصفوف فريق الكرة الأول بنادي الرجاء المغربي، هناك نية لتقديم طلب من جانب نادي الرجاء لتأجيل مواجهة الزمالك".

وأضاف ميدو "لدي معلومات بأن هناك نية داخل كاف بقبول طلب الرجاء وتأجيل مواجهة الإياب أمام الزمالك بالفعل، وفي انتظار المستجدات خلال الساعات المقبلة".

واختتم ميدو حديثه، قائلا "تتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين في الرجاء".

وكشفت تقارير صحفية، عن أن نادي الرجاء المغربي سيطالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباراته أمام الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بداعي وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين.