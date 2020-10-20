نبيل الحلفاوي يكشف سبب رفضه الظهور على قناة الأهلي

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، رفضه دعوة قناة النادي الأهلي باستضافته في أحد برامج التوك شو بالقناة؛ للتحدث عن الرياضة.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ردا على احد المتابعين "‏الدعوة وصلت منذ مدة طويلة وتكررت واعتذرت شاكرا لقناتنا العزيزة لا أظهر في برامج عموما وليست الرياضية بالذات".

وكان أحد المتابعين سأل نبيل الحلفاوي " لو تم إرسال دعوة من ستوديو قناة الأهلي لحضرتك هل تقبل؟ .. ولا حضرتك لا تقبل الظهور في البرامج الرياضية ؟ وشكرا لشخصكم الكريم".

وفاز النادي الأهلي على فريق الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء.

وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.