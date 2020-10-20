أميرعبدالعزيز: كنت بطلًا للجمهورية في المصارعة قبل اقتحام كرة ‏القدم ‏

وواصل أمير عبد العزيز خلال حلوله ضيفًا على برنامج" زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة " الزمالك"،:"كنت بطلًا للجمهورية في المصارعة الرومانية وانا في سن صغير ولو كنت أكملت مشواري في اللعبة لكنت بطلًا أوليمبيا كبيرًا".
وأضاف:"حبي للزمالك جاء من خلال والدي الذي كان عاشقًا للنادي الأبيض وللإسماعيلي أيضًا".
وكان الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.
حقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا .
وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .
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