أميرعبدالعزيز: كنت بطلًا للجمهورية في المصارعة قبل اقتحام كرة ‏القدم ‏

قال أمير عبدالعزيز، مدرب عام الزمالك السابق، إنه كان يمارس لعبة ‏المصارعة الروماني قبل دخول عالم كرة القدم.‏

وواصل أمير عبد العزيز خلال حلوله ضيفًا على برنامج" زملكاوي"، الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة " الزمالك"،:"كنت بطلًا للجمهورية في المصارعة الرومانية ‏وانا في سن صغير ولو كنت أكملت مشواري في اللعبة لكنت بطلًا ‏أوليمبيا كبيرًا".‏

وأضاف:"حبي للزمالك جاء من خلال والدي الذي كان عاشقًا للنادي ‏الأبيض وللإسماعيلي أيضًا".