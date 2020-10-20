مفاجأة.. أحد لاعبي الزمالك بادَلَ قميصه مع أنس جبرون المصاب بكورونا.. شاهد

تبادل أحد لاعبي الزمالك، قميصه مع أنس جبرون لاعب الرجاء المغربي المصاب ضمن ٨ لاعبين بفيروس كورونا المستجد، وذلك عقب مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الرجاء المغربي بهدف نظيف، بتوقيع النجم أشرف بن شرقي، ليضع الأبيض قدما في المباراة النهائية.

والتقطت الكاميرات، صورة لأنس جبرون وهو يحمل قميص أحد لاعبي الزمالك عقب نهاية المباراة.

وأصيب ٨ لاعبين من الرجاء بفيروس كورونا وهم، محمد زريدة، أيوب ناناح، عبد الإله الحافيظي ، محسن متولي، أنس جبرون، عمر العرجون، إلياس الحداد، وعبد الرحيم الشاكير.

ومن المقرر، أن يستضيف الزمالك نظيره المغربي، يوم السبت المقبل، في إياب نصف النهائي، بالقاهرة.