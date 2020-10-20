أمير عبدالعزيز: أوباما وطارق حامد الأفضل بدنيا في الزمالك ‏

أكد أمير عبدالعزيز، مدرب عام الزمالك السابق، أن يوسف أوباما هو ‏أفضل لاعب بدنيًا في صفوف الفريق الأبيض ومعه طارق حامد.‏

وأوضح عبدالعزيز في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي"، الذي يقدمه ‏أحمد جلال على شاشة " الزمالك":" أوباما وحامد الأفضل على المستوى ‏البدني في الزمالك وفقًا لقياسات بدنية".‏

وواصل:"أوباما من أهم لاعبي الزمالك والوحيد القادر على صناعة ‏التوازن الهجومي والدفاعي".

وفاز الزمالك على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

وجاء هدف الزمالك، عن طريق اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق بعد عرضية رائعه من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .