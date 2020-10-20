اتحاد جدة يقترب من ضم مدافع ريال مدريد

في مفاجأة من العيار الثقيل، أصبح أحد أبرز المدافعين العالميين، مرشحًا قويًا للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبحث الاتحاد، عن قلب دفاع جديد، لضمه إلى الفريق الأول لكرة القدم، بعد اتخاذ قرار نهائي، بفسخ عقد البرازيلي برونو أوفيني، لأخطائه الكارثية في مواجهة الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا للإعلامي الرياضي عبدالله المطيري، عرض أحد وسطاء اللاعبين، النجم البرتغالي الكبير بيبي، مدافع بورتو البرتغالي، على إدارة الاتحاد، للتعاقد معه في الصيف الحالي.

جدير بالذكر، أن "بيبي" أحد أبرز المدافعين الذين مروا في تاريخ ريال مدريد الإسباني، حيث لعب معه على مدار 10 سنوات كاملة، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية.