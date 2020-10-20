أنا تحت أمر النادي.. أحمد كابوريا: الزمالك لم يتواصل معي للعودة.. فيديو

قال أحمد كابوريا لاعب الزمالك المعار لصفوف طلائع الجيش، إن فريقه يستحق التواجد بالدورى الممتاز؛ بعد النتائج التى حققها مؤخرا.
وأضاف أحمد كابوريا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن طلائع الجيش، مر بظروف سيئة بالدور الأول، والنتائج لم تكن موفقة ولكن الفريق فى النهاية، تمكن من تحقيق نتائج جيدة فى الدور الثاني.
وتابع:" لاعبو طلائع الجيش، اتفقوا على اعتبار كل مباراة للفريق مثل مباريات الكؤوس، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج جيدة في الدوري مؤخرًا".
وواصل :" كل طموحي ورغبتي في العودة للقلعة البيضاء مرة أخرى، أنا تحت أمر النادي، ولكنه لم يتواصل معي لعودتى خلال الفترة المقبلة".
كما تحدث عن مواجهة نصف نهائى الأبطال، قائلا :" الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الرجاء، وحقق فوزًا هامًا، أتمني أن ينجح الفريق في الفوز بالبطولة ".
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