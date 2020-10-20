عمرو جمال: أزارو اتظلم في الأهلي.. ومتعب يحفزني دائما

لاعب الأهلي والمعار لنادي طلائع الجيش، إن وليد أزارو لاعب الأهلي السابق تعرض للظلم خلال فترة تواجده داخل القلعة الحمراء .
وتابع:" قصرت في حق نفسي في آخر سنة مع الأهلي وكان يجب أن أحمل نفسي أكثر من ذلك وأبذل مجهودا أكبر أثناء تدريب مارتن يول للفريق ".
وعن رحيله قال عمرو جمال:" رجعت من الإصابة ومارتين لاسارتي مدرب الأهلي في ذلك الوقت قال لي فرصتك صعبة ويجب إعاراتك ".
وتابع "انتقلت للصفاقسي وحدثت مشكلة وعدت لطلائع الجيش وظللت لثلاثة أشهر لا أتدرب بشكل جيد بسبب عدم رغبة النادي التونسي إرسال بطاقتي الدولية".
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