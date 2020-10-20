الرياضة

عمرو جمال: أزارو اتظلم في الأهلي.. ومتعب يحفزني دائما

0 نشر
0 تبليغ

لاعب الأهلي والمعار لنادي طلائع الجيش، إن وليد أزارو لاعب الأهلي السابق تعرض للظلم خلال فترة تواجده داخل القلعة الحمراء .


واعترف عمرو جمال خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، بأنه قصر في حق نفسه في موسمه الأخير مع الأهلي قبل الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر معارا.

وتابع:" قصرت في حق نفسي في آخر سنة مع الأهلي وكان يجب أن أحمل نفسي أكثر من ذلك وأبذل مجهودا أكبر أثناء تدريب مارتن يول للفريق ".

وعن رحيله قال عمرو جمال:" رجعت من الإصابة ومارتين لاسارتي مدرب الأهلي في ذلك الوقت قال لي فرصتك صعبة ويجب إعاراتك ".

وتابع "انتقلت للصفاقسي وحدثت مشكلة وعدت لطلائع الجيش وظللت لثلاثة أشهر لا أتدرب بشكل جيد بسبب عدم رغبة النادي التونسي إرسال بطاقتي الدولية".

وعن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق قال عمرو جمال : "أحبه كثيرا ومنع رحيلي من الأهلي وأنا بعمر الـ20، وكان دائما يعطيني الثقة ويحفزني".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو جمال: أزارو اتظلم في الأهلي.. ومتعب يحفزني دائما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا