عمرو جمال: أزارو اتظلم في الأهلي.. ومتعب يحفزني دائما

لاعب الأهلي والمعار لنادي طلائع الجيش، إن وليد أزارو لاعب الأهلي السابق تعرض للظلم خلال فترة تواجده داخل القلعة الحمراء .

واعترف عمرو جمال خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، بأنه قصر في حق نفسه في موسمه الأخير مع الأهلي قبل الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر معارا.

وتابع:" قصرت في حق نفسي في آخر سنة مع الأهلي وكان يجب أن أحمل نفسي أكثر من ذلك وأبذل مجهودا أكبر أثناء تدريب مارتن يول للفريق ".

وعن رحيله قال عمرو جمال:" رجعت من الإصابة ومارتين لاسارتي مدرب الأهلي في ذلك الوقت قال لي فرصتك صعبة ويجب إعاراتك ".

وتابع "انتقلت للصفاقسي وحدثت مشكلة وعدت لطلائع الجيش وظللت لثلاثة أشهر لا أتدرب بشكل جيد بسبب عدم رغبة النادي التونسي إرسال بطاقتي الدولية".

وعن عماد متعب مهاجم الأهلي السابق قال عمرو جمال : "أحبه كثيرا ومنع رحيلي من الأهلي وأنا بعمر الـ20، وكان دائما يعطيني الثقة ويحفزني".