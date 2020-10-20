فوز الأهلي والزمالك بشرة خير لـ بيراميدز.. محمود فتح الله: نتمني التتويج بـ الكونفدرالية.. فيديو

قال محمود فتح الله مدير الكرة بنادي بيراميدز، إن فريقه سيخوض مباراة صعبة وقوية أمام منافس عنيد، هو حوريا كوناكري الغيني.

وأضاف محمود فتح الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن بيراميدز يخوض مشوارا صعبا فى أفريقيا هذا الموسم، ونتمني التتويج بلقب الكونفدرالية.

وتابع :" أهنئ الأهلى والزمالك، على انتصارهما بمباراتى الوداد والرجاء، وفوزهما بالمغرب؛ بشرة خير لبيراميدز قبل مواجهة الثلاثاء".

وواصل : "مباراة حوريا كوناكري هي الأهم لنا هذا الموسم وتعد مباراة نهائي، وجميع لاعبي بيراميدز يضعون كل تركيزهم على مواجهة اليوم الثلاثاء الصعبة".

ويواجه بيراميدز منافسه حوريا الغيني اليوم فى دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية .