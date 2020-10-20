حقيقة تسمم مدرب الإسماعيلي.. النادي يكشف ماذا حدث له.. فيديو

قال علاء وحيد، المتحدث الاعلامي لنادي الاسماعيلي، إن تسريب لجنة التعاقدات للصفقات الجديدة بالدراويش؛ مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.
وأضاف علاء وحيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، إن لجنة التعاقدات بالإسماعيلي ، تضم أسماء كبيرة، وادارة النادي تضع كامل ثقتها فيها، مشددا على ان إدارة الاسماعيلي تعمل على بناء فريق جديد.
ونفى المتحدث الاعلامي لنادي الاسماعيلي، الأنباء التى تحدثت عن اصابة المدرب البرازيلي ريكاردو بالتسمم، مشيرا إلى أنه تعرض لوعكة صحية بسيطة نتيجة التقلبات الجوية.
يذكر أن فريق الإسماعيلي حصل على راحة من التدريبات الجماعية للفريق، لمدة أسبوع عقب مباراة الإسماعيلي وأسوان الخميس الماضي.
ويواصل الإسماعيلي البحث عن صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق الإسمعلاوي بداية من الموسم المقبل.
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