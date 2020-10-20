النصر السعودي يحسم مصير أحمد موسى

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات مثيرة في مستقبل النجم النيجيري أحمد موسى، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وموسى البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى النصر، في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ السعودية.
ووفقًا لصحيفة "الوئام"، تفكر إدارة النصر جديًا، في التخلي عن موسى، قبل 5 أيام فقط من إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن فكرة التخلي عن موسى، تأتي بسبب الرغبة في التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، أفضل من النيجيري، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
جدير بالذكر أن قائمة أجانب النصر، تضم 8 لاعبين حاليًا، حيث يجب التخلي عن أحدهم، حيث تنص اللوائح، على قيد كل فريق لـ7 محترفين فقط.
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