موعد ختام الدوري المصري الممتاز.. اتحاد كرة القدم يكشف التفاصيل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020 أيام 29 و30 و31 أكتوبر الحالي.

يذكر أن الجولة الأخيرة للدوري تشهد لقاءات: بيراميدز مع المقاولون العرب، وطلائع الجيش مع الأهلي، وسموحة مع إف سي مصر، والإنتاج الحربي مع مصر للمقاصة، وأسوان مع الاتحاد السكندري، والزمالك مع الإسماعيلي، والجونة مع حرس الحدود، والمصري مع وادي دجلة.

وبناءً على بيان اتحاد الكرة؛، سيضطر الأهلي والزمالك لخوض مباراة ختام الدوري بين مواجهتي إياب نصف النهائي والمباراة النهائية (حال تأهلهما).

وفي حالة بلوغ الأهلي والزمالك نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام المباراة النهائية في استاد القاهرة يوم 6 نوفمبر المقبل، بعد أن يكون الدوري قد انتهى.