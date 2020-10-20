خطوتين_على_الحلم_يااهلي.. الجماهير تدعم المارد الأحمر لتحقيق التاسعة

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الوداد هييجى مش باقى على حاجه ولسه الامور متحسمتش كليا دا اكيد وعارفينه ، بس الكلام على الريمونتادا هتدى افضليه نفسيه للفريق الخسران فى ارضه بثنائية والاهلى كان مسيطر على الماتش بالطول والعرض ، الوداد هيكون بنفس المعاناه فى خط الدفاع والبدنى بتاعهم ‎#خطوتين_عالحلم_يااهلى " و" ‏قاتلوا من اجلنا ... قاتلوا من أجل الكيان ... قاتلوا من أجل الجمهور..... اسعدونا كما عودتونا ".

وقال أخرون" ‏اللهم الاهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا العام ‎#خطوتين_عالحلم_يااهلى " و" ‏روح الفانلة الحمرا اوعوا تنسوها..اللون الاحمر هو رمز البطولة".

واضاف اخرون" ‏ماتش العوده لسه متحسمش بلاش استهتار احنا مش كل سنه هنفرط في البطوله بسبب أخطاء ساذجه مننا كجمهور او لعيبه الماتش لسه فيه شوط تاني ‎#خطوتين_عالحلم_يااهلى" و" ‏لازم تنفذوا الوعد اللى قطعوا على نفسكم يوم ماتش صنداونز السنة اللى فاتت العبوا بروح الفانلة الحمراء وإن شاء الله نأخد أفريقيا لازم تعلموا لنفسكم تاريخ احنا الأهلي هنقدر نعملها ".