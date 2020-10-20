انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2020 بعد انتهاء الجولة الخامسة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد انتهاء الجولة رقم 5 من بطولة الدوري الممتاز بانجلترا ؛ تم الإعلان عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الأكثر تهديفًا في مباريات البطولة حتى الآن ، ولا سيما أن البطولة رغم التوقف الذي شهدته في البداية إثر انتشار الوباء ؛ إلّا أن جميع الفرق قد عادت أدراجها إلى الاحترافية والمنافسة على القمة بشكل سريع ، وفيما يلي ؛سوف يتم عرض قائمة هدافي الدوري الممتاز الإنجليزي 2020 حتى الآن على الترتيب.

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