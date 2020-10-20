وتابع: "بالتأكيد جميعًا لم نكن نتوقع نتيجة مباريات ذهاب نصف النهائي، لكن الأهلي فاجأنا بقوة شخصيته".
واختتم تصريحاته: "ما زال هناك شوط ثاني، ولا بد أن يحارب اللاعبين من أجل الوصول للنهائي".
يذكر أن الأهلي سيواجه الوداد المغربي الجمعة المقبل، فيما يلتقي الزمالك نظيره الرجاء المغربي، مساء السبت المقبل، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالقاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد حسن: فوز الأهلي والزمالك في المغرب أداء مشرف للكرة المصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.