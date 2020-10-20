بعد شفائه من كورونا.. أمير مرتضى منصور يدعم فرجاني ساسي

وجه أمير مرتضى منصور مدير التعاقدات بنادي الزمالك الدعم لـ فرجاني ساسي لاعب الزمالك؛ بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد. فرجاني ساسي

وأعاد أمير مرتضى منصور عبر حسابة بتويتر، تغريدة ساسي، وعلق عليها " حمد الله على سلامتك".

وكان فرجاني ساسي أعلن شفاؤه من فيروس كورونا وكتب عبر حسابه على تويتر "‏الحمد لله نتيجة المسحه سلبية".

وحرص لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التوجه إلى غرفة التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بصحبة أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وذلك بفندق إقامة بعثة النادي في الدار البيضاء بالمغرب، وهتف اللاعبون باسم ساسي وأهدوا له الفوز.

كان الزمالك فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.