دوري أبطال أوروبا.. غيابات كثيرة في صفوف ليفربول قبل مواجهة أياكس غدا

غاب 3 من لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، عن تدريبات أمس الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة فريق أياكس، غدا الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان، على ملعب امستردام أرينا، في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، صور اللاعبين، خلال مشاركتهم في التدريبات الاستعدادية لمواجهة الفريق الهولندي، وذلك مساء أمس.

ويُلاحظ غياب ثلاثة من لاعبي ليفربول عن تلك التدريبات، وهم تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب وجوردان هندرسون.

وكان تياجو ألكانتارا قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مشاركته يوم السبت الماضي أمام إيفرتون، بعد تدخل قوي من لاعب التوفيز ريتشارليسون.

وأكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أمس أن مشاركة تياجو أمام أياكس من عدمها لم تُحسم حتى الآن ولكن غيابه عن التدريبات قد يُعد مؤشرًا على عدم إمكانية مشاركته في اللقاء.

في حين أن الشكوك قد انتشرت حول مشاركة ماتيب أمام أياكس بعد ظهوره في مستشفى عقب مواجهة إيفرتون مطلع الأسبوع الحالي.

ورغم أن صحيفة "تايمز" الإنجليزية أكدت أن نتائج الفحوص التي خضع لها ماتيب جاءت جيدة، إلا إنه لم يشارك في التدريبات المسائية.

وخاض هندرسون كذلك مباراة السبت الماضي أمام إيفرتون وسجل هدفًا في الوقت القاتل من الشوط الثاني ولكن تم إلغائه بداعِ التسلل على ساديو ماني.

وليس معروفًا حتى الآن سبب غياب هندرسون عن تدريبات ليفربول، أمس.

يُذكر أن ليفربول يعاني من الغيابات نتيجة الإصابة، وأبرزهم أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك