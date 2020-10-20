قبل عامين على انتهائه.. توتنهام يحاول تجديد عقد نجم الفريق

يفكر نادي توتنهام الإنجليزي جديًا في منح نجمه "سون هيونج مين" عقدًا جديدًا؛ حسب ما أفادت تقارير صحفية إنجليزية.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الكوري الجنوبي مع الديوك، في عام 2023.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن مسألة تجديد عقد "سون هيونج مين" تُعد أولوية بالنسبة لـ توتنهام وإدارة النادي.

وتألق سون هيونج تحت قيادة جوزيه مورينيو، منذ وصول الأخير إلى الفريق الإنجليزي في شهر ديسمبر الماضي، حيث سجل 18 هدفًا في مختلف المسابقات.

وانفجر سون هيونج تهديفيًا منذ بداية الموسم الحالي، حيث تمكن من تسجيل 8 أهداف في 7 مباريات.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي توتنهام ينوون في الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات لتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق، حيث يأتي سون هيونج على رأسهم.

وأفادت أن سون يحتفظ بأهمية كبيرة في استراتيجية توتنهام التجارية المربحة، نظرًا لمكانته المميزة في جنوب شرق آسيا.

ويمتلك دانيل ليفي رئيس توتنهام قاعدة غير مكتوبة تتمثل في أنه لا يسمح للاعبين بالدخول في آخر عامين من عقودهم دون مناقشة مسألة التجديد، وذلك خشية خسارتهم مجانًا بعد ذلك.