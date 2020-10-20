أخبار الرياضة.. شرط وحيد لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. والنصر يحسم مصير أحمد موسى

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن القلعة البيضاء تتعرض لحرب شائعات قوية في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها ما تردد حول "تشميع خزينته؛ بداعي اختلاس مالي قدره 30 مليون جنيه". وأضاف مرتضى، عبر قناة الزمالك: "تبرعت للزمالك بمبالغ طائلة، فكيف يجرؤ البعض على اتهامي بإهدار أمواله؟".

أعلن الرجاء المغربي، في بيان رسمي، مساء اليوم، إصابة 6 لاعبين جدد بفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي المصابين لديه 8 لاعبين. ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك المصري، السبت المقبل في القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ بعدما خسر ذهابا على ملعبه بهدف دون رد.

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات مثيرة في مستقبل النجم النيجيري أحمد موسى، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر. وموسى البالغ من العمر 28 سنة، انضم إلى النصر، في صيف عام 2018، قادمًا من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ السعودية.

غاب 3 من لاعبي فريق ليفربول الإنجليزي، عن تدريبات أمس الإثنين؛ استعدادًا لمواجهة فريق أياكس، غدا الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا. ويلتقي الفريقان، على ملعب امستردام أرينا، في الجولة الأولى من دور مجموعات البطولة.

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