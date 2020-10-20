الرياضة

بعد تعافي ساسي من كورونا.. إسماعيل يوسف لـ فرجاني: مستنيك

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وجه إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة دعم للاعب الفريق  فرجاني ساسي بعد تعافيه من فيروس المستجد. 

وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "‏‎الحمدلله والشكر لله  مستنيك بكره يا فر  ان شاءالله أنجز". 

وأعلن اللاعب الدولي فرجاني ساسي نجم وسط منتخب تونس والزمالك ، عن نتيجة عينة فيروس كورونا .

وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه الرسمي "تويتر" قائلا": "‏الحمد لله نتيجة المسحه سلبية"

وكشف مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة اللاعب إلى القاهرة الثلاثاء.

ويعود اللاعب قادما من المغرب برفقة بعثة الوداد المغربي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك في أقرب وقت.

يأتي هذا استعدادا للقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.

وكان نادي الزمالك قد فاز على نظيره الرجاء المغربي بهدف دون رد أحرزه اللاعب أشرف بن شرقي في ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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