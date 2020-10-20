بعد تعافي ساسي من كورونا.. إسماعيل يوسف لـ فرجاني: مستنيك

وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "الحمدلله والشكر لله مستنيك بكره يا فر ان شاءالله أنجز".
وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه الرسمي "تويتر" قائلا": "الحمد لله نتيجة المسحه سلبية"
وكشف مهند عون وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن عودة اللاعب إلى القاهرة الثلاثاء.
ويعود اللاعب قادما من المغرب برفقة بعثة الوداد المغربي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك في أقرب وقت.
يأتي هذا استعدادا للقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.
وكان نادي الزمالك قد فاز على نظيره الرجاء المغربي بهدف دون رد أحرزه اللاعب أشرف بن شرقي في ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
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