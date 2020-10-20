التعاون السعودي يحقق رغبة كارتيرون ويضم مدافع فريق أحد

أنهى علي الشايعي، رئيس نادي التعاون المكلَّف، إجراءات التعاقد مع محمد زايد، مدافع فريق أحد، لمدة موسم واحد بنظام الإعارة لتمثيل الفريق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، حسب صحيفة "الرياضية".
وتابعت الصحيفة السعودية، أن المفاوضات لم تدم طويلًا، إذ حسمت رغبة اللاعب في الانتقال إلى النادي القصيمي، واللعب في دوري المحترفين، الأمور بسرعة.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن إدارة أحد رفضت بيع عقد المدافع، صاحب الـ 27 عامًا، للتعاون، وفضَّلت الإعارة، الأمر الذي لم يشكِّل عائقًا أمام التعاونيين.
وتحاول إدارة نادي التعاون توفير كافة مطالب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق، في فترة الانتقالات الصيفية، التي تنتهي في 25 أكتوبر الجاري.
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