لمنع الرحيل الجماعي لنجوم الفريق.. إدارة نادي المقاصة تعلن الطوارئ لحل الأزمة المالية

تلقى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة وعدا أخيرا من قبل إدارة النادي بحل الأزمة المالية القائمة وصرف مستحقات لاعبي الفريق بالكامل خلال الفترة المقبلة.

وفتح مسئولو المقاصة خطوط اتصال مع أكثر من جهة للبحث عن حلول جذرية للموقف الصعب الذى بات عليه النادى وعدم إيجاد أى اموال لصرف رواتب الجهاز الفنى واللاعبين وقطاع الناشئين .

وتشهد الفترة الحالية، حالة كبيرة من عدم الاستقرار داخل فريق المقاصة بسبب رفع عدد من اللاعبين راية العصيان لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية وتهديد بعضهم بفسخ التعاقد خلال الفترة القليلة المقبلة حال عدم حل الأزمة، وهو الأمر الذى دفع إيهاب جلال ومن بعده على عاشور إلى تقديم استقالة من تدريب الفريق خاصة بعدما أصبحت الأوضاع بالغة الصعوبة داخل نادى المقاصة في الوقت الحالي بعد فشل كل الطرق حتى الآن في الوصول إلى حل للأزمة المالية.

ويعتبر عدد من لاعبى الفريق وعد الإدارة بمثابة الأمل الأخير للبقاء مع الفريق وعدم فسخ التعاقد والانتقال إلى أى نادى جديد خلال الميركاتو الصيفي الجارى.

