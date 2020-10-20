بدون رونالدو.. يوفنتوس يبحث عن بداية مثالية في دوري الأبطال أمام دينامو كييف

وتعد مباراة يوم، هي الأولى لـ أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويبحث يوفنتوس بقيادة بيرلو عن تحقيق بداية مثالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتحقيق الفوز على فريق دينامو كييف.
ويفتقد فريق يوفنتوس لخدمات نجمه الأول كريستيانو رونالدو في مباراة اليوم، بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا، خلال تواجده مع منتخب البرتغال لخوض منافسات دوري الأمم الأوروبية.
في المقابل يتسلح فريق دينامو كييف بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري في مباراة الليلة.
ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا برشلونة مع فرينكفاوزري المجري في تمام التاسعة مساء.
يذكر أن فريق بابرن ميونخ هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة النهائية.
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