دوري أبطال أوروبا.. بوروسيا دورتموند يتحدى الغيابات أمام لاتسيو.. الليلة

ويسعى بوروسيا دورتموند بقيادة نجمه النرويجي إيرلينج هالاند، لافتتاح مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتحقيق فوز مهما على لاتسيو.
ويعاني بوروسيا دورتموند من غيابات عديدة في لقاء الليلة، حيث يفتقد كلا من ثورجان هازارد وأكسيل زاجادو ونيكو شولز ومارسيل شميلزر بسبب الإصابة، بالإضافة إلى مانويل أكانجي " المتعافى مؤخرا من فيروس كورونا" بسبب عدم الجاهزية البدنية، وإيمري تشان للإيقاف.
بالمقابل يطمح لاتسيو في تحقيق بداية مميزة له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بانتزاع الفوز من أسود الفيستيفال، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير.
ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا، زينيت بطرسبرج الروسي مع كلوب بروج الروسي في تمام السابعة إلا 5 دقائق مساء.
يذكر أن فريق بابرن ميونخ هو حامل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة النهائية.
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