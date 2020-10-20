بيراميدز يقترب من حلم نهائي الكونفدرالية أمام حوريا الغيني.. الليلة

وتعد بطولة الكونفدرالية الإفريقية، هي أول مسابقة قارية يشارك فيها بيراميدز في تاريخه، بعدما أنهى موسمه الماضي في الدوري المصري بالمركز الثالث. وبدأ بيراميدز مشواره، بالتفوق على ايتوال الكونغولي وشباب بلوزداد الجزائري، ثم تصدر مجموعته الأولى على حساب المصري، وكان له دور في خروج نواذيبو الموريتاني واينوجو رينجرز النيجيري، قبل أن يطيح بزاناكو الزامبي في الدور ربع النهائي.

يلتقي فريق بيراميدز، بنظيره حوريا الغيني، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ضمن دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويدخل بيراميدز أمام الفريق الغيني، عينه على التأهل لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، كما أنه يسعى للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي في مصر والتتويج به للمرة الثالثة في تاريخ الأندية المصرية، بعد أن حقق الزمالك البطولة الموسم الماضي، والأهلي عام 2014.

ويستعيد بيراميدز خدمات عبد الله السعيد، ونبيل عماد دونجا، ودودو الجباس، ومحمد فاروق، بعد تأكد جاهزيتهم للقاء، ويغيب الثنائي الأوغندي عبده لومالا للإصابة والتونسي عمر العيوني.

في المقابل، ظهرت عدة إصابات بفيروس كورونا بين صفوف حوريا، لكن الفريق الغيني جاهز لخوض المباراة بشكل طبيعي.