أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 1): برنامج مباريات اليوم الثلاثاء

في ما يلي برنامج مباريات الثلاثاء 20 أكتوبر ، لحساب الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. المباريات بتوقيت تونس (جرينيتش +1).

مباريات الساعة 17:55:

دينامو كييف - يوفنتوس

زينيت سانت بطرسبرغ - كلوب بروج

مباريات الساعة 20:00:

تشيلسي - إشبيلية

رين - كراسنودار

برشلونة - فرينكفاروزي

لاتسيو - بوروسيا دورتموند

لايبزيج - إسطنبول باشاك شهير

باريس سان جيرمان - مانشستر يونايتد

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