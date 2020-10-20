فيروس كورونا: 8 اصابات في صفوف الرجاء المغربي

توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها أمس الاثنين مكونات الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري.



وإثر إجراء ما مجموعه 53 اختبارا، أظهرت النتائج وجود 7 حالات إيجابية من بينها 6 حالات لدى اللاعبين، تنضاف للحالتَين المسجلَتَين يوم السبت الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8 حالات مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول لنادي الرجاء الرياضي.



وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به.

المصدر: الصفحة الرسمية لفريق الرجاء