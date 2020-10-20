تشكيل بيراميدز المتوقع أمام حوريا الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية

يلتقي فريق بيراميدز، بنظيره حوريا الغيني، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، ضمن دور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتعد بطولة الكونفدرالية الإفريقية، هي أول مسابقة قارية يشارك فيها بيراميدز في تاريخه، بعدما أنهى موسمه الماضي في الدوري المصري بالمركز الثالث.

واستعاد بيراميدز خدمات عبد الله السعيد، ونبيل عماد دونجا، ودودو الجباس، ومحمد فاروق، بعد تأكد جاهزيتهم للقاء، ويغيب الثنائي الأوغندي عبده لومالا للإصابة والتونسي عمر العيوني.