دوري أبطال أوروبا.. موعد مباراة برشلونة ضد فرينكفاروزي والقناة الناقلة

يستهل فريق برشلونة الإسباني مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بمواجهة فرينكفاروزي المجري، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري المجموعات.
موعد مباراة برشلونة ضد فرينكفاروزي والقناة الناقلة:
وتقام مباراة برشلونة ضد فرينكفاروزي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3 بتعليق حفيظ دراجي.
برشلونة ضد فرينكفاروزي:
ويسعى برشلونة بقيادة مدربه رونالدو كومان، لتحقيق فوزا عريضا في مباراة اليوم، لتصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا مبكرا.
ويطمح برشلونة في استعادة هيبته المفقودة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد الخروج من المسابقة الموسم الماصي بفضيحة، عقب الهزيمة من بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2، في الدور ربع النهائي الذي أقيم بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
وتسببت كارثة لشبونة في إقالة كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، من منصبه، وتعيين رونالد كومان خلفا له.
وقاد كومان برشلونة في 4 مباريات في مسابقة الدوري هذا الموسم، فاز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وخسر آخر.
في المقابل يطمح فرينكفاروزي " المغمور أوروبيا" في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بخطف نتيجة إيجابية من البلوجرانا في مباراة اليوم.
غياب الجماهير:
ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد
يوفنتوس يواجه دينامو كييف:
ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من مسابقة دوري أبطال أوروبا يوفنتوس مع دينامو كييف في تمام السابعة إلا 5 دقائق مساء.
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