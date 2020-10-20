سان جيرمان في مهمة ثأرية أمام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

ويفتتح باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي خسر نهائي البطولة القارية في الموسم الماضي، على يد بايرن ميونخ الألماني، الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، الليلة، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "حديقة الأمراء".

وستكون المواجهة ثأرية بالنسبة لسان جيرمان، بعد أن خرج الفريق الفرنسي من دور الـ16 للبطولة نفسها، في موسم 2018/2019، على يد مانشستر يونايتد، في المقابل يسعى فريق الشياطين الحُمر لمواصلة تفوقه على الفريق الباريسي للمباراة الثانية على التوالي. وتشير التقارير إلى أن الأوروجوياني إيدنسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد الجديد، قد يغيب عن مواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان، حيث لم يظهر مع البعثة في المطار. وفي المجموعة ذاتها، يلتقي لايبزيج الألماني مع إسطنبول باشاك شهير التركي، في مباراة أخرى غدًا، الأربعاء.

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