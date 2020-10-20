استعدادا لمواجهة الأهلي.. رئيس الوداد يترأس بعثة الفريق في القاهرة

كان الأهلي تفوق على الوداد بهدفين دون رد، السبت الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وذكر موقع " لو 360 سبورت" المغربي، أن الناصيري قرر التواجد رفقة بعثة الفريق المتجهة إلى القاهرة، لتلبية كافة احتياجات الفريق، ودعمهم معنوبا، بهدف تجاوز النتيجة السلبية التي حققها الفريق في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تقام الإياب بين الأهلي والوداد يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي.