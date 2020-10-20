أبطال أوروبا: دييغو كوستا يغيب عن مواجهة بايرن ميونيخ بسبب الاصابة

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أمس الاثنين عن إصابة مهاجمه دييغو كوستا في عضلة فخذه الأيسر، وسيغيب بالتالي عن مواجهة مضيفه بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب في مستهل مشواره الأربعاء في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وجاء في بيان صادر عن نادي العاصمة الإسبانية أن اللاعب خضع للفحوصات وتأكدت معاناته "من إصابة عضلية في فخده الأيسر" من دون أن يحدد فترة غيابه، مشيرًا فقط إلى أنه "في انتظار تجاوبه مع العلاج"، لكن الصحافة الإسبانية أفادت عن إمكانية غيابه لثلاثة أسابيع.

وخرج الدولي الإسباني مع بداية الشوط الثاني في المباراة التي فاز بها فريقه 2-صفر على سلتا فيغو السبت، ضمن منافسات الدوري بسبب الإصابة، واستُبدل بالبرتغالي جواو فيليكس الذي قد يحل مكانه في التشكيلة الأساسية في ميونيخ إلى جانب الاوروغوياني لويس سواريز.

وأشارت بعض التقارير الصحافية إلى أن اللاعب البرازيلي الأصل عانى من 14 إصابة، منذ عودته إلى أتلتيكو مدريد لفترة ثانية في جانفي 2018.



وكالات