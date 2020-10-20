"صبحي" و"العناني" يبحثان التعاون في مجال السياحة الرياضية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لمناقشة سبل التعاون بين الوزارتين للترويج لمنتج السياحة الرياضية وكيفية الاستفادة من الفعاليات الرياضية الدولية والمحلية للترويج للسياحة المصرية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار لتذليل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ العديد من الفعاليات داخل الأماكن الأثرية، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعي دائمًا لإيجاد شراكات مع كافة الجهات الحكومية لخدمة الشباب المصري علي كافة المستويات، فالشباب المصري له دوره حيوي وهام في بناء المجتمع ولديهم طاقة هائلة وأفكار إبداعية في كافة المجالات ويمتلك الحماسة لحل المشكلات ومواجهة التحديات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار سيتم العمل على الترويج خارجيا للأماكن الأثرية المصرية في شتي البطولات الدولية التي يشارك فيها الأبطال الرياضيين، بما يؤكد أن مصر هي مهد الحضارة وأصل التاريخ وبما يفند أي شائعات مغلوطة يتم تداولها خارجيا، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة سوف تضع كافة الأنشطة الرياضية المقبلة ضمن أجندة وزارة السياحة والآثار للتنسيق المشترك بين الجانبين.

وأثنى الوزير على مستوى التنسيق والتعاون القائم بين الوزارة ووزارة السياحة والآثار في تنفيذ العديد من الفعاليات الدولية التي أشادت بها كافة وسائل الإعلام العالمية ومنها إجراءات قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، وكذا مراسم قرعة كأس العالم لليد 2021عند سفح الأهرامات.

من جانبه أكد الدكتور خالد العناني، خلال الاجتماع، حرص الوزارة علي التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة الشباب والرياضة، مشيرا الي تعاون الوزارتين في تنفيذ العديد من الفعاليات الدولية والتي من بينها مراسم سحب قرعة النسخة ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١، وبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش "للرجال والسيدات" والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 10الي 17 أكتوبر الجاري بمنطقة الأهرامات، لافتا الي أن استضافة الفاعليات الرياضية الكبري في المواقع الأثرية يعد وسيلة لإبراز معالم مصر الحضارية الفريدة كما أن الرياضة كانت جزء أساسى من الحضارة المصرية القديمة.

كما أشار وزير السياحة والاثار إلى ضرورة الاستفادة من البطولات الرياضية التي يتم تنظيمها بالخارج، خاصة التي يشارك فيها الابطال الرياضيين، واستغلالها للتسويق لمصر دوليا عن طريق عرض عدد من الأفلام السياحية الترويجية عن المقاصد السياحية المصرية، والترويج للمشروعات الاثرية الكبري والتي من بينها المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه العام المقبل، بالاضافة الي توزيع مواد دعائية عن المواقع الاثرية والسياحية بمصر، ورعاية البطولات الرياضية الكبري وخاصة التي تشارك مصر في نهائياتها، علاوة علي التعاون بين الوزارتين لخلق وتنظيم بطولات رياضية خاصة بمصر.

وأعرب وزير السياحة و الاثار عن استعداد الوزارة لمشاركة وزارة الشباب و الرياضة في المعارض السياحية الدولية الكبري عن طريق المساهمة بعرض مقومات مصر الرياضة و أجندة الفاعليات الرياضة و غيرها من الموضوعات و المواد الدعائية لتسليط الضوء علي مقصد السياحة الرياضية في مصر، مشيرا الى استعداد الوزارة إلى مشاركة جميع الوزارات في هذه الفاعليات لابراز مقومات الدولة المصرية.

وفي نهاية اللقاء أكد الوزيران علي أهمية استمرار التعاون بين الوزارتين لبناء وخلق نواه لمنتج السياحة الرياضية خاصة وأنه يعد من الانماط السياحية الهامة التي تجذب شرائح مختلفة من السائحين وخاصة الشباب من مختلف الجنسيات.