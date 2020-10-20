الاتحاد الدولي للطائرة يختار أحمد صلاح لاعبا للأسبوع

اختار الاتحاد الدولي لكرة الطائرة، أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، لاعبًا للأسبوع، بعد أن تحدث عن مسيرته الناصعة على مدى السنوات الماضية.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للطائرة تقريرًا مطولًا عن صلاح، مؤكدًا أنه لاعب كبير وحقق كل البطولات داخل إفريقيا، إلى جانب أنه كان مطلوبًا في العديد من أندية العالم.

وجاء في التقرير أن صلاح حصل على كل الجوائز المتاحة في إفريقيا، وحاولت أندية كثيرة حول العالم التعاقد معه، لكنه ظل وفيًّا لبلده مصر والنادي الذي تربي فيه وهو الأهلي المصري.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن صاحب الـ36 عامًا بدأ مسيرته مع الأهلي في بداية الألفية، ولعب خارج مصر لفترة قصيرة مع دينامو يانتر الروسي والهلال السعودي، بالإضافة إلى موسم مع نادي هالك بانك أنقرة التركي وموسم آخر مع جالاتا سراي.

ولعب مع طلائع الجيش لكنه عاد للأهلي منذ عام 2018، كما حصل صلاح خلال مسيرته على 7 بطولات إفريقية للأندية، من بينها 6 بطولات مع الأهلي، بالإضافة إلى خمس بطولات عربية للأندية.

وأكد تقرير الاتحاد الدولي أن صلاح أيضًا بدأ اللعب مع المنتخب المصري في 2003 وقادهم إلى تحقيق 6 بطولات قارية متتالية بين عامي 2005 و2015. كما أنه حقق عددًا كبيرًا من الألقاب الفردية، وأثبت نفسه باعتباره أفضل لاعب في مصر وإفريقيا في العقدين الماضيين.

وأشار التقرير إلى حصول صلاح على لقب أفضل ضارب في كأس العالم 2011، بينما حقق لقب هداف كأس العالم 2015 بعد أن أحرز 230 نقطة.