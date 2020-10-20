بعد إصابة 8 لاعبين بكورونا.. الرجاء يجري مسحة جديدة قبل التوجه إلى القاهرة

يجري فريق الرجاء المغربي مسحة جديدة لفيروس كورونا ، اليوم الثلاثاء، قبل التوجه إلى القاهرة لمواجهة الزمالك، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

كانت المسحة الأخيرة أثبتت إصابة 6 لاعبين في صفوف الرجاء بفيروس كورونا، لترتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في صفوف الرجاء إلى 8 حالات.

وذكرت صحيفة " لو 360 " سبورت المغربية، أن الطاقم الطبي للرجاء قرر إجراء مسحة جديدة من أجل التأكد من سلامة لاعبي الفريق قبل السفر إلى القاهرة.

وتقدم الرجاء المغربي بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" خلال الساعات الماضية، لتأجيل مباراة الإياب أمام الزمالك بسبب ارتفاع أعداد المصابين.

كان الزمالك تفوق على الرجاء بهدف دون ر، أول أمس الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.