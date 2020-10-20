كانت المسحة الأخيرة أثبتت إصابة 6 لاعبين في صفوف الرجاء بفيروس كورونا، لترتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في صفوف الرجاء إلى 8 حالات.
وذكرت صحيفة " لو 360 " سبورت المغربية، أن الطاقم الطبي للرجاء قرر إجراء مسحة جديدة من أجل التأكد من سلامة لاعبي الفريق قبل السفر إلى القاهرة.
وتقدم الرجاء المغربي بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" خلال الساعات الماضية، لتأجيل مباراة الإياب أمام الزمالك بسبب ارتفاع أعداد المصابين.
كان الزمالك تفوق على الرجاء بهدف دون ر، أول أمس الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مصر ستحتضن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إصابة 8 لاعبين بكورونا.. الرجاء يجري مسحة جديدة قبل التوجه إلى القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.