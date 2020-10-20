والد اللاعب كريم حافظ: نجلي بخير وينتظر نتيجة مسحة كورونا

مالاتيا سبور التركي، عن آخر تطورات حالة نجله الصحية. كان كريم حافظ أعلن الأسبوع الماضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ودخوله الحجر الصحي. وقال والد كريم حافظ لـ "دوت الخليج:" كريم تواصل معي خلال الساعات الماضية، وهو بخير، وينتظر نتيجة مسحة كورونا التي خضع لها خلال الساعات الماضية". كشف حافظ سيف والد المصري كريم حافظ لاعب فريق يذكر أن كريم حافظ ، انضم نهائيا إلى نادي مالاتيا سبور التركي، خلال شهر أغسطس الماضي، قادما من وادي دجلة، لمدة 3 سنوات. وتبلغ القيمة التسويقية لـ كريم حافظ 675 ألف جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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