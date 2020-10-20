كومان يحشد أسلحته لمواجهة فيرينسفاروش المجري في دوري أبطال أوروبا

ويتطلع برشلونة في مواجهة اليوم لتحقيق إنطلاقة جيدة في دوري أبطال أوروبا، واستعادة الثقة مجددًا، بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام خيتافي في الليجا.
دست - بيكيه - رونالد أراخو - سيرجيو بوسكيتس - آلينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ميسي - ديمبلي - ريكي بويج - نيتو - كوتينيو - لينجلييه - بيدري - ترينكاو - سيرجيو روبيرتو - دي يونج - أنسو فاتي - جونيور - بينيا - ارانو تيناس.
وكان برشلونة ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة بفضيحة، عقب الخسارة بنتيجة 2-8 أمام بايرن ميونخ في ربع النهائي.
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