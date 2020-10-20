كومان يحشد أسلحته لمواجهة فيرينسفاروش المجري في دوري أبطال أوروبا

أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة فيرينسفاروش المجري، اليوم، الثلاثاء، في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع برشلونة في مواجهة اليوم لتحقيق إنطلاقة جيدة في دوري أبطال أوروبا، واستعادة الثقة مجددًا، بعد خسارة الفريق الأخيرة أمام خيتافي في الليجا.



دست - بيكيه - رونالد أراخو - سيرجيو بوسكيتس - آلينيا - جريزمان - بيانيتش - برايثوايت - ميسي - ديمبلي - ريكي بويج - نيتو - كوتينيو - لينجلييه - بيدري - ترينكاو - سيرجيو روبيرتو - دي يونج - أنسو فاتي - جونيور - بينيا - ارانو تيناس.