إبراهيم سعيد: افعل ما يجعلك سعيدا.. وابق مع من يجعلك مبتسما

نشر إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جديدة .

وكتب إبراهيم سعيد :"افعل ما يجعلك سعيدا وابقى مع من يجعلك مبتسما.. تبتسمُ الحَياة فرحًَا لِـ قلوب فهمَت مَعنى التُفاؤل مَا دام في السمَاء مَن يجُيب فلآ تَحزن ولا تَخيب صباح الخير".

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وحقق الزمالك فوزا مستحقا علي الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس فى دور نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وجاء هدف اشرف بن شرقي فى الدقيقة 18 ، عن طريق اشرف بن شرقي بعد عرضية رائعة من زيزو ليقفز علي اثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك .

وهنأ الاتحاد المصري لكرة القدم، نادي الزمالك، بفوزه المستحق على نادي الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة الأبطال الأفريقية في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة بالمغرب.