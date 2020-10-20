وزارة الشباب تواصل تنفيذ الحملة القومية للتوعية بالمشاركة في الانتخابات بمحافظات المرحلة الأولى

واصلت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ فعاليات اللقاءات التثقيفية والتوعوية تحت شعار «شارك.. كن إيجابيا» لحث الشباب علي المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمراكز شباب ومقرات المديريات بمحافظات المرحلة الأولى والتي تجرى خلالها عملية انتخابات مجلس النواب 2020 في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتناقش اللقاءات المحاور الهامه حول قانون انتخابات مجلس النواب المصري وأهمية المشاركة السياسية للشباب في الإستحقاقات الإنتخابية لممارسة حقهم الدستوري بهدف إرساء دعائم الديمقراطية ودعم الاستقرار تماشيا مع خطة الدولة في التنمية الشاملة.

يشارك في اللقاءات أعضاء مراكز الشباب والكوادر الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بحضور أساتذة وخبراء متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة، للحفاظ عىل سلامة المشاركين باللقاءات التثقيفية.