الشباب والرياضة تطلق دوري خماسيات القدم للأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن انطلاق النسخة السادسة من دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية" اللقاء القمي" في خماسيات كرة القدم، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية)، وذلك للمرحلة السنية بداية من سن 30 إلي أكثر من 40 عاما.
يشارك في فعاليات الدوري 20 محافظة علي مستوى الجمهورية وهم"القاهرة، الغربية، الشرقية، المنوفية، القليوبية، بني سويف، البحيرة، السويس، كفرالشيخ، جنوب سيناء، دمياط، الإسكندرية، المنيا، الإسماعيلية، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، مطروح، قنا، الدقهلية"، باجمالي (5120) مشارك بواقع (256) مشارك من كل محافظة، حيث يتم تنفيذ اللقاء القمي بمحافظة بورسعيد خلال الفترة من (22-24/10/2020).
ويهدف تنفيذ الدوري الي تشجيع المجتمع علي ممارسة الرياضة، والتركيز علي دمج المرحلة السنية من (30-40) لممارسة الرياضة ضمن فريق واحد، وإبراز دور الدولة في رعاية جميع المراحل العمرية رياضيًا، بالإضافة الي محاربة أمراض العصر من خلال ممارسة الرياضة.
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