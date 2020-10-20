بعد ظهور 8 حالات كورونا.. موقف الكاف من تأجيل مباراة الزمالك والرجاء



تعقد لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " جلسة طارئة خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم مصير مباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر إقامتها مساء السبت المقبل فى إطار لقاءات إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .



وطالب فريق الرجاء المغربي الاتحاد الإفريقي بتأجيل مباراته أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم بعد إصابة 8 لاعبين لديه بفيروس كورونا وعدم وجود بدائل كافية من اللاعبين لخوض المباراة .



وتشير كل المؤشرات إلى أن الكاف سيرفض تأجيل المباراة وذلك مثلما حدث مع فريق حسنية أغادير قبل مباراته أمام نهضة بركان المغربي بنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والتى تم رفض تأحيلها رغم ظهور 7 إصابات كورونا لدى فريق حسنية أغادير فى ظل رغبة الكاف على استكمال البطولات دون أى تأجيل ممكن.



ومن المقرر أن يصدر القرار النهائى الخاص بالكاف بشأن مباراة الزمالك والرجاء خلال الساعات المقبلة خاصة وإنه كانت هناك توصية بخضوع لاعبي الرجاء لمسحة كورونا جديدة للتأكد والتى سيتم الخضوع لها اليوم وإظهار النتائج .

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " قرر الاستعانة بتقنية الفيديو المستخدمة بالدوري المصري للاعتماد عليه بمباريات إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا .

وخاطب الاتحاد الإفريقي ، اتحاد الكرة المصري بالفعل مؤكدا رغبته فى الاعتماد على تقنية الفيديو المستخدمة فى الدوري المصري فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا ، وأبدى اتحاد الكرة موافقته على طلب الكاف بشأن استخدام الفار .

ومن المقرر أن يتم استخدام تقنية الفيديو الخاصة بالدوري المصري فى إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته بين الأهلى والوداد الجمعة المقبل والزمالك والرجاء السبت المقبل.

وحقق الزمالك فوزا مهما خارج الديار على حساب الرجاء المغربي بهدف دون رد عن طريق نجمه الأبرز أشرف بن شرقي وفاز الأهلى على حساب الوداد المغربي بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بالمغرب.