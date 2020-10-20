توقعات الجماهير لمباراة العودة بين الزمالك والرجاء.. فيديو

بعد فوز نادي الزمالك بهدف دون رد على فريق الرجاء المغىبي المغربي ، في مباراة الذهاب ضمن منافاسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا و التي أقيمت على ملعب استاد محمد الخامس يوم الأحد الماضي ، ومع اقتراب موعد مباراة العودة والمقرر إقامتها يوم السبت القادم بالقاهرة ، رصدت عدسة دوت الخليج آراء بعض مشجعي كرة القدم حول توقعاتهم إذا كان نادي الزمالك قادر على حسم مباراة العودة والصعود للدور النهائي ، أم أن الفريق المغربي ما زال لديه الفرصة لتعويض الخسارة ونزع نقاط الفوز من القلعة البيضاء في مباراة العودة.

في البداية قال عاطف عبدالعال ، أنه من الصعب على نادي الزمالك حسم الصعود الى النهائي لان هناك مشاكل كثيره وكسل كبير من لاعبي خط دفاع نادي الزمالك مشيرا الى انه اذا استمر نادي الزمالك في اللعب في مباراة العودة بنفس أداء مباراة الذهاب فللأسف سيكون هناك صعوبه كبيره لفوز الزمالك وصعوده الى النهائي.

وأضاف عزت مصطفى ، الى ان نادي الزمالك لن يفوز بالمباراة القادمة الا اذا حدث تغيير في أداء لاعبي خط المنتصف والدفاع بالنادي ، وعدم الاستهوان بالمباراة وأخذها على محمل الجد ، لأن فريق الرجاء من الفرق الكبيرة ولن يستسلم للهزيمه بسهوله وسوف يستغل نقاط ضعف نادي الزمالك في مباراة العوده .

وأوضح شكري عيسى ، على ان فريق الرجاء المغربي من الفرق القويه وتحتوي على لاعبين ذات لياقه بدنيه ممتازه ولن يستسلموا للهزيمه بسهوله ويجب على نادي الزمالك بألا ينخدع بالفوز الذي حقققه في مباراة الذهاب حتى لا يقع في فخ الغرور والذي يؤدي الى الهزيمة مباشرة ، لافتا الى انه على الرغم من كل شئ فان الزمالك قادر على الفوز بمباراة العوده وصعوده للنهائي.

وأشار رشاد عفيفي إلى أنه من المتوقع أن نشهد مباراة صعبة على الفريقين ، لأن الرجاء سيقاتل على الفوز بالمباراة من بداية اللقاء لتدارك الخسارة ، لذلك يجب على لاعبي القلعة البيضاء التركيز في المباراة من البداية وعدم الاستهزاء بالفريق المغربي ، خاصة مع الثقة الزائدة للاعبي الزمالك في هذه المباراة نظرا لاقامتها على الأراضي المصرية.